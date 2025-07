Palmeiras vence Pachuca por 3 a 0 e está na final da The Women’s Cup; veja os gols

Neste domingo (20), o Palmeiras enfrentou o Pachuca , do México, na Arena Barueri, em partida válida pela semifinal da The Women’s Cup . As Palestrinas venceram por 3 a 0.

O primeiro gol alviverde foi marcado aos 25 minutos do primeiro tempo, com um cabeceio deem um escanteio cobrado por Andressinha. Aos 39 minutos,ampliou o placar com uma finalização encobrindo a goleira, que tocou na bola, mas não foi o suficiente para evitar o gol. O Palmeiras selou a vitória aos 14 minutos do segundo tempo, com uma cobrança de pênalti deCom a vitória, o Palmeiras se classificou para a final do torneio, na qual enfrentará o Racing Louisville, que venceu o São Paulo na outra semifinal. Já o Pachuca enfrentará o São Paulo na disputa de terceiro lugar. As partidas acontecem nesta quinta-feira (24) e têm transmissão exclusiva em TV aberta na RECORD NEWS