Quartas de Final da Série A2 do Brasileirão Feminino: Santos e Atlético-MG entre os Favoritos Santos, Atlético-MG e Botafogo entram em campo com vantagem neste fim de semana Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h58 )

Santos e Atlético-MG estão entre favoritos nas quartas da Série A2 do Brasileirão Feminino

Os jogos de volta das quartas de final da Série A2 do Brasileirão Feminino acontecem neste fim de semana. No sábado, às 15h, Santos, Atlético-MG e Botafogo entram em campo com vantagem após vencerem as partidas de ida. As Sereias da Vila enfrentam o Ação na Vila Belmiro; as Vingadoras do Atlético-MG jogam contra o Vitória-BA; e o Botafogo recebe o Mixto-MT no Engenhão.

No domingo, também às 15h, o Fortaleza enfrenta o Minas Brasília no estádio Presidente Vargas e precisa apenas de um empate para avançar. As equipes vencedoras garantirão vaga nas semifinais previstas para ocorrer entre os dias 9 e 16 de agosto. Os confrontos serão entre Santos ou Ação contra Atlético-MG ou Vitória, além do duelo entre Fortaleza ou Minas Brasília e Botafogo ou Mixto.

Comentaristas do programa Elas com a Bola, Matheus Teixeira e Nayara Inorro destacam Santos, Botafogo, Atlético-MG e Fortaleza como favoritos devido aos investimentos feitos pelos clubes e ao desempenho das equipes. O Fortaleza tem se destacado no cenário do futebol feminino. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira às 19h45 na RECORD NEWS.

Santos e Atlético-MG estão entre favoritos nas quartas da Série A2 do Brasileirão Feminino

