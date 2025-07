Oscilações hormonais devem ser consideradas para reduzir lesões no futebol feminino; entenda

Em entrevista ao Elas com a Bola de quinta-feira (3), Michele Rocha, fisiologista do Botafogo , afirmou que o aumento de lesões no futebol feminino não é obra do acaso. Ela destaca que a combinação entre o o aumento da intensidade dos jogos, a frequência das partidas e o histórico de desigualdade estrutural tem elevado o número de casos, especialmente entre atletas jovens.



Michele também chamou atenção para a vulnerabilidade das jogadoras a lesões no ligamento cruzado anterior (LCA) , explicando que fatores como a anatomia do quadril, o ciclo hormonal e a falta de preparo físico adequado desde a base tornam o corpo feminino mais suscetível a esse tipo de trauma.



Segundo a especialista, a prevenção precisa ir além do gelo e da fisioterapia. Ela defende uma atuação integrada entre fisiologia, nutrição e análise de desempenho, com treinos adaptados à realidade de cada atleta. “As oscilações hormonais também vão gerar essa instabilidade no joelho por causa do relaxamento que ele causa. Então temos alguns fatores que nós precisamos pensar quando falamos em futebol feminino.”, afirmou. Além disso, destacou que uma alimentação inadequada pode comprometer não só o desempenho como também o processo de recuperação.



