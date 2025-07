Seleção Brasileira Feminina se Prepara para a Copa América com Renovação Brasil enfrenta Venezuela na estreia com foco em jovens talentos Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 17h44 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gio Queiroz ganha espaço na seleção e reforça Brasil em busca do nono título da Copa América

A seleção brasileira feminina de futebol está em preparação intensa para a Copa América, sob o comando de Arthur Elias. Com um histórico vitorioso no torneio, onde venceu oito das nove edições realizadas, o Brasil é favorito mais uma vez. As jogadoras disputam vagas no time titular para enfrentar Venezuela, Bolívia, Paraguai e Colômbia na fase de grupos.

Arthur Elias está promovendo uma renovação na equipe com foco na Copa do Mundo de 2027 e nos Jogos Olímpicos de 2028. Um dos destaques dessa nova fase é a atacante Gio Queiroz, de 22 anos, que brilhou nos últimos amistosos e garantiu seu lugar na seleção. A confiança da jogadora aumentou após marcar gols importantes.

O Brasil estreia contra a Venezuela no próximo domingo. Os dois melhores times de cada grupo avançam para as semifinais programadas para os dias 28 e 29 de julho, com a final marcada para o dia 2 de agosto. A expectativa é que a equipe mantenha seu protagonismo no futebol sul-americano.

Assista ao vídeo - Gio Queiroz ganha espaço na seleção e reforça Brasil em busca do nono título da Copa América

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!