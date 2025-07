Seleção brasileira feminina cria arte em grafite antes da Copa América Equipe mostra criatividade em atividade artística antes de viajar para o Equador News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 14h38 ) twitter

Jogadoras da seleção brasileira viram artistas por um dia e criam bandeira com técnica do grafite

A seleção brasileira feminina de futebol participou de uma atividade artística na Granja Comary, no Rio de Janeiro, antes de embarcar para o Equador para disputar a Copa América. Orientadas pelo artista Juan de Melo Fajim, as jogadoras criaram uma bandeira usando técnicas de grafite.

Fajim apresentou um projeto inicial repleto de simbolismo para inspirar as atletas. Ele ensinou técnicas básicas de grafite, que foram usadas pelas jogadoras para expressar união e força através de elementos como mãos entrelaçadas e estrelas representando sonhos e aspirações.

A goleira Cláudia destacou que a obra final inclui elementos significativos como o campo de futebol e palavras que refletem a identidade do time. A estreia do Brasil na Copa América será contra a Venezuela no dia 13.

Assista ao vídeo - Jogadoras da seleção brasileira viram artistas por um dia e criam bandeira com técnica do grafite

