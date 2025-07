Arsenal pode fazer a contratação mais cara do futebol feminino com a atacante Olivia Smith

O Arsenal pode quebrar um recorde no futebol feminino com a contratação milionária da atacante Olivia Smith, segundo o jornal britânico The Guardian. As negociações com o Liverpool, até então time da canadense, giram em torno de 1 milhão de libras (cerca de R$ 7,53 milhões, na cotação atual). O valor ultrapassaria a contratação da zagueira Naomi Girma pelo Chelsea em janeiro deste ano.



