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Bruno Proton é novo técnico interino do Palmeiras

Treinador está no clube desde 2025 e assume após desligamento de Rosana Augusto

Elas com a Bola|Do R7

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Palmeiras anunciou que o auxiliar permanente Bruno Proton, de 37 anos, é o novo técnico interino das Palestrinas.


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