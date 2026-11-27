No terceiro episódio da série "A Base da Base", destaca-se a trajetória de quatro jovens aspirantes a jogadoras de futebol: Nicole, Júlia, Cecília e Pepê. Todas têm em comum o forte suporte familiar na busca por seus sonhos no esporte.



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