'Elas com a Bola' analisa 'vitória surpreendente' de Santos sobre Bragantino na Copa Paulista

O programa Elas com a Bola , da RECORD NEWS, desta segunda-feira (11) analisou a conquista da Copa Paulista 2024 do Santos neste domingo (10), após uma vitória surpreendente de 3 a 0 contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. A goleada igualou o placar agregado, já que as santistas haviam perdido o jogo de ida por 4 a 1 . Na disputa de pênaltis, o Santos levou a melhor, vencendo por 4 a 3 e garantindo o título estadual. Os gols da equipe no tempo normal foram marcados por Thaisinha, Carol Baiana e Ketlen. A goleira Karen defendeu duas cobranças adversárias. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.