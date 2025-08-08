'Gutigol': quem é a jogadora do Palmeiras indicada ao prêmio de melhor do mundo Amanda Gutierres é novidade no prêmio promovido pela revista France Football

Elas com a Bola|Do R7 08/08/2025 - 17h52 (Atualizado em 08/08/2025 - 17h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share