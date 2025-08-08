Logo R7.com
'Gutigol': quem é a jogadora do Palmeiras indicada ao prêmio de melhor do mundo

Amanda Gutierres é novidade no prêmio promovido pela revista France Football

Elas com a Bola|Do R7

A revista France Football anunciou os indicados à Bola de Ouro de 2025 nesta quinta-feira (7), com três representantes do Brasil no futebol feminino. 


Na categoria de melhor jogadora, há duas brasileiras indicadas: Marta, do Orlando Pride, e Amanda Gutierres, do Palmeiras. Enquanto Marta já venceu o prêmio seis vezes, a atacante do Palmeiras recebe sua primeira indicação. Já o técnico da seleção brasileira, Arthur Elias, foi indicado ao prêmio Johan Cruyff de melhor técnico.

O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS.

