'Gutigol': quem é a jogadora do Palmeiras indicada ao prêmio de melhor do mundo
Amanda Gutierres é novidade no prêmio promovido pela revista France Football
A revista France Football anunciou os indicados à Bola de Ouro de 2025 nesta quinta-feira (7), com três representantes do Brasil no futebol feminino.
Na categoria de melhor jogadora, há duas brasileiras indicadas: Marta, do Orlando Pride, e Amanda Gutierres, do Palmeiras. Enquanto Marta já venceu o prêmio seis vezes, a atacante do Palmeiras recebe sua primeira indicação. Já o técnico da seleção brasileira, Arthur Elias, foi indicado ao prêmio Johan Cruyff de melhor técnico.
