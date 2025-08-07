Jogadoras sofrem ataque de abelhas e se deitam no gramado durante partida de futebol; assista

Em uma partida do campeonato amazonense feminino entre Peñarol e Itarumã, realizada em Itacoatiara, atletas sofreram um ataque de abelhas aos 34 minutos do segundo tempo. Todas as jogadoras e a arbitragem se deitaram no gramado para se proteger. O incidente foi registrado pela transmissão oficial do Peñarol. Não houve feridos e a partida teve uma pausa de pelo menos 5 minutos; o resultado final foi 5 a 0 para o Peñarol.