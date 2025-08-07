São Paulo renova contrato com o técnico Thiago Viana até 2027

O São Paulo anunciou a renovação do contrato do técnico Thiago Viana até 31 de dezembro de 2027. Em entrevista à TV do clube, Viana manifestou seu orgulho em continuar liderando a equipe e destacou sua conexão com o Tricolor, enfatizando as conquistas recentes, como a classificação para a Libertadores.



Viana, que está no clube desde 2017 com as categorias de base, começou a atuar no profissional em 2023 e construiu uma forte ligação com as jogadoras, muitas das quais já trabalharam com ele em fases anteriores. Sua continuidade é vista pelos apresentadores do Elas com a Bola como uma escolha acertada para dar sequência ao projeto do time.



