'Elas com a Bola': confira as datas do futebol feminino em 2025

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu as datas do calendário do futebol feminino de 2025. O primeiro campeonato será a Supercopa Feminina, com início em 2 de março. Na sequência, o Brasileirão Feminino, carro-chefe da programação, começa em 16 de março, enquanto o Brasileirão Série A2 e o Brasileirão Série A3 terão início em 19 e 26 de abril, respectivamente. A Copa do Brasil está programada para começar em 14 de maio.



O calendário será finalizado com os torneios de base, como o Brasileirão Sub-20 e o Brasileirão Sub-17. A partir de 3 de agosto, os estaduais movimentarão o calendário por todo o Brasil. Após a demora para a divulgação do calendário, a entidade se pronunciou em nota destacando a relevância dos campeonatos e a prioridade em ampliar os investimentos para o crescimento do futebol feminino.



