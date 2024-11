'Elas com a Bola' mostra gol de Gabi Zanotti que pôs o Corinthians na final da Libertadores

O Elas com a Bola, da RECORD NEWS, desta quarta-feira (16), analisou a vitória de 1 a 0 do Corinthians sobre o Boca Juniors. O resultado colocou o time na final da Libertadores. A jogadora Gabi Zanotti brilhou na partida e foi autora do tento. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.