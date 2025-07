Santos e Atlético-MG estão entre favoritos nas quartas da Série A2 do Brasileirão Feminino

Os confrontos de volta das quartas de final da Série A2 do Brasileirão Feminino acontecem neste fim de semana. No sábado (5), às 15h, Santos, Atlético-MG e Botafogo entram em campo com vantagem após vencerem os duelos de ida. As Sereias da Vila recebem o Ação na Vila Belmiro, as Vingadoras enfrentam o Vitória-BA , e o Botafogo encara o Mixto-MT no Engenhão.



No domingo (6), também às 15h, o Fortaleza recebe o Minas Brasília no estádio Presidente Vargas e joga pelo empate para avançar.



Os vencedores garantem vaga nas semifinais, marcadas para acontecer entre os dias 9 e 16 de agosto. O chaveamento prevê o cruzamento entre Santos ou Ação e Atlético-MG ou Vitória, além do duelo entre o classificado de Fortaleza x Minas Brasília contra Botafogo ou Mixto.



Para os comentaristas Matheus Teixeira e Nayara Inorro, do programa Elas com a Bola, Santos, Botafogo, Atlético-MG e Fortaleza chegam como favoritos Teixeira destaca o investimento feito pelos clubes e o bom desempenho de equipes como o Fortaleza , que vem se consolidando no cenário do futebol feminino.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS .