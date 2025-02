‘Elas com a Bola’: preparadora física do São Paulo comenta desafios para a temporada

Camila Barros, preparadora física do São Paulo , comentou, em entrevista ao Elas com a bola desta quinta-feira (30), os principais desafios para a próxima temporada de campeonatos. Segundo ela, o foco do time é sempre vencer a competição, e um período de testes e de adaptação é necessário para que o desempenho das jogadoras seja cada vez melhor. Camila ainda destacou as diferenças dos campeonatos da base para os profissionais, e como a rotina de treinos precisa ser adequada para cada situação.



Tarciane, zagueira que atua nos Estados Unidos, pode ser negociada com o time francês Lyon. A atleta começou no Fluminense, mas foi no Corinthians que teve seu talento reconhecido, por isso, o time paulista pode receber uma porcentagem da contratação por ser considerado um clube formador.



O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.