Gabigol é absolvido da acusação de fraude em exame antidoping pelo TAS

O atacante Gabriel Barbosa foi absolvido da acusação de fraude no exame antidoping. O recurso do jogador do Cruzeiro foi aprovado pelo TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) . Por conta disso, a punição de Gabigol foi anulada e não cabe mais recurso.



A punição do atacante acabou não acontecendo efetivamente, já que ele deveria ter ficado de 2024 até abril deste ano sem jogar e treinar, mas conseguiu um efeito suspensivo até a data do julgamento do recurso. Na decisão, o tribunal afirmou que Gabriel não foi totalmente colaborativo, mas que isso não pode ser tratado como adulteração.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.