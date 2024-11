Elas com a Bola: Assessora do São Paulo abre o jogo sobre confronto contra Corinthians neste domingo

O programa Elas com a Bola, da RECORD NEWS desta sexta-feira (8), trouxe a assessora da diretora de futebol feminino do São Paulo Ellen Mendes, para comentar a preparação da equipe contra o Corinthians pelo jogo da volta na semifinal do Paulistão Feminino. A primeira partida terminou com o placar de um a zero para a equipe corintiana , os times entram em campo na Neo Química Arena a partir das 11h deste domingo (10). Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.