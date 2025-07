Clubes e jogadores prestam homenagens a Diogo Jota, que morreu aos 28 anos nesta quinta (3)

Diogo Jota morreu na madrugada desta quinta-feira (3), vítima de um acidente de carro. O atacante português estava em um estrada na Espanha quando o veículo saiu da pista e pegou fogo. A outra vítima foi André Silva , irmão de Jota e também jogador, que estava com ele no veículo.



O Liverpool , clube de Diogo Jota, publicou uma nota dizendo que todos estão devastados com a notícia e pediu privacidade para a família e amigos. O time inglês disse também que vai aposentar a camisa 20, usada por Jota. A Federação Portuguesa de Futebol também lamentou a perda dos dois irmãos jogadores.



Outros clubes e companheiros de time dos atletas prestaram homenagens. Cristiano Ronaldo , companheiro de seleção, se manifestou em solidariedade. Neymar e Messi também publicaram homenagens nas redes sociais.



