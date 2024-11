'Elas com a Bola': zagueira Mariza completa cem jogos pelo Corinthians

A zagueira Mariza Nascimento, de 23 anos, alcançou uma marca no Corinthians ao completar cem jogos com a camisa alvinegra. Natural do Maranhão, Mariza iniciou sua trajetória no futebol aos 11 anos, no JV Lideral. Ainda na base, passou por clubes como São José e Chapecoense, onde se profissionalizou antes de se transferir para o Grêmio. Foi em 2022 que chegou ao Corinthians e já conquistou três Supercopas, três Brasileiros, um Paulista, uma Copa Paulista e duas Libertadores. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.