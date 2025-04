São Paulo e Corinthians reeditam finais recentes em duelo pelo Brasileirão Feminino no fim de semana

O programa Elas com a Bola trouxe nesta sexta (25) todos os detalhes sobre a sétima rodada do Brasileirão Feminino. O grande destaque é o clássico Majestoso, reedição das finais do Brasileirão e da Supercopa Feminina. Os rivais têm feito confrontos cada vez mais disputados.



"Não dá para prever o desempenho do Corinthians no jogo, principalmente pela oscilação que o time vem tendo, pelas trocas nas escalações, o Piccinato muda muito", comenta Nayara Inorro. A comentarista acredita que a situação do treinador pode ficar ainda mais complicada em caso de um resultado negativo no clássico.



Outra partida muito aguardada coloca frente a frente Palmeiras e Ferroviária e vale a liderança da competição. Quem também mira a ponta da tabela é o Cruzeiro, adversário do Bragantino no final de semana.



