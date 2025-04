'Elas com a Bola': Maurício Salgado é o novo técnico do Internacional

O técnico Mauricio Salgado retornou ao comando do Internacional . Durante sua primeira passagem no time, disputou 134 partidas, conquistou três títulos do campeonato gaúcho e chegou a levar o Inter ao vice-campeonato brasileiro em 2022.



Em entrevista à RECORD NEWS, o treinador revelou estar feliz em representar a equipe, mas também lembrou dos desafios que o clube precisa enfrentar. “Precisa vencer para chegar perto da zona de classificação ”, diz.



