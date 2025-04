Polícia Civil do RS conclui que não houve caso de racismo em partida entre Internacional e Sport

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu que não houve racismo no episódio ocorrido durante a partida entre Internacional e Sport , pela terceira rodada do Brasileirão Feminino, em 31 de março. Na ocasião, uma banana foi arremessada em direção ao campo.



De acordo com a polícia, a investigada afirmou que arremessou um copo por ter ficado irritada com um gol e não percebeu que havia uma casca de banana dentro dele. As atletas do Sport também afirmaram que não houve declarações de cunho racista durante o jogo.



Pela próxima rodada do Brasileirão, o grande destaque é o clássico gaúcho entre Grêmio e Internacional. As duas equipes buscam recuperação na competição, que tem Ferroviária e Cruzeiro no topo da tabela.



Já o Flamengo está no meio da tabela da competição nacional, mas a equipe rubro-negra vive um momento de empolgação. Rosana Augusto assumiu o comando do time e, apenas dois dias depois, já foi campeã. O clube conquistou a Copa Rio de Futebol Feminino com uma vitória sobre o Fluminense.



