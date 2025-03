‘Foi muito difícil’, afirma hexacampeã mundial Aguska Mnich sobre início no futebol freestyle

Três vezes campeã europeia, detentora de sete recordes mundiais e hexacampeã mundial do futebol freestyle, a polonesa Aguska Mnich conta que foi aos 17 anos que se apaixonou pela modalidade. “Foi muito difícil [começar no esporte], mas para mim foi importante porque, pela primeira vez, eu tinha uma paixão”, afirma em entrevista ao Elas com a Bola desta terça-feira (4).



Segundo a atleta, sua principal motivação para participar das competições era se tornar melhor e ser exemplo para outras garotas. Durante a entrevista, Aguska ainda dá um conselho para as jovens que gostariam de seguir no freestyle: “É importante que você ame o esporte e que faça com seu coração”.



O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta, às 19h45 na RECORD NEWS.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!