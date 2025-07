Paulistão Feminino volta neste fim de semana; RECORD NEWS transmite duelo entre Taubaté e São Paulo

O Paulistão Feminino retorna neste fim de semana após a pausa para a disputa da Copa América Feminina. A quinta rodada do torneio se inicia neste sábado (2), com o duelo entre Taubaté e São Paulo , que terá transmissão da RECORD NEWS a partir das 10h30.



A rodada continua no domingo (3), com o duelo entre Corinthians e Palmeiras, que vale a liderança do campeonato. Os outros confrontos da rodada são entre Ferroviária e Bragantino, e Realidade Jovem e Santos.



