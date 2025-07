Jovem que sonha em jogar futebol pela seleção encontra Milene Domingues, 'rainha das embaixadinhas'

Eduarda, uma talentosa jovem de 17 anos com o sonho de integrar a seleção brasileira feminina de futebol, teve a oportunidade de se encontrar com Milene Domingos , ex-jogadora e aclamada como a rainha das embaixadinhas.



Desde os 11 anos, Eduarda começou a treinar futebol na casa de sua avó, e o encontro com Milene se tornou uma importante fonte de inspiração. Durante a conversa, Milene revelou que sua paixão pelo esporte surgiu quando os meninos não a deixavam jogar, o que a levou a dominar as embaixadinhas. Ela aconselhou Eduarda a buscar visibilidade participando de peneiras e campeonatos, destacando que, para um atleta, desistir nunca é uma opção.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS .