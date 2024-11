Pentacampeãs da Libertadores, jogadoras do Corinthians criticam estrutura da competição

A conquista do pentacampeonato da Libertadores feminina infelizmente não ficou marcada apenas por alegrias para equipe do Corinthians. Logo após a vitória, o clube divulgou um vídeo em que as atletas criticam a estrutura da competição, desde a agenda de jogos aos meios de transporte disponibilizados para as viagens . “Que bom que temos um time com a coragem e atletas de personalidade como o Corinthians. É importante ter atletas que tenham voz”, ponderou Nayara Inorro, atleta da Ferroviária e comentarista do programa Elas com a Bola.