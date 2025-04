Aldeias celebram a terceira edição dos Jogos e Danças Interculturais Indígenas

Indígenas de todo o Brasil se reuniram na segunda-feira (14) na aldeia Marajaí, no Amazonas, para celebrar a terceira edição dos Jogos e Danças Interculturais Indígenas. A abertura contou com um revezamento de tocha entre líderes comunitários e teve uma pira acessa.



O evento visa fortalecer a luta pela defesa dos territórios indígenas , resgatar tradições e promover a preservação ambiental. Com o tema “Protegendo a Mãe terra”, os jogos contam com 4.000 participantes de 16 aldeias.