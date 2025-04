Kate Tapia fala sobre resiliência e relembra tempos como policial antes de se consagrar no Palmeiras

Luz Katherine Tapia Ramírez, ou somente Kate Tapia, é um dos paredões do time feminino do Palmeiras . A goleira colombiana de 32 anos está no Verdão desde 2023 e, mesmo alternando entre o banco de reservas e a titularidade, já deixou sua marca.



Em entrevista exclusiva, a atleta, que já foi policial de choque em seu país natal, conta histórias de vida e fala sobre a lesão que sofreu em seu segundo ano no time paulista. “Tudo que aconteceu comigo na polícia serviu para que eu tivesse resiliência de voltar e fazer história aqui no Palmeiras”, afirma.



E a quinta rodada do Campeonato Brasileiro masculino está recheada de clássicos. Neste sábado (19), o Flamengo recebe o Vasco no Maracanã, o Grêmio enfrenta o Internacional na Arena do Grêmio. No domingo (20), São Paulo e Santos jogam no Morumbis, e Atlético Mineiro e Botafogo fazem o clássico nacional da rodada no Mineirão.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.