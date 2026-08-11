Danni Suzuki faz reflexão ao nascer do sol e inspira seguidores: ‘Simplicidade que traz felicidade’ Apresentadora do Elevator Pitch Brasil aproveitou a manhã especial na praia na companhia de amigos

Danni Suzuki aproveitou manhã ao lado dos amigos na praia Reprodução/Instagram

Além de comandar o Elevator Pitch Brasil na tela da RECORD NEWS, atuar e ministrar palestras, a apresentadora Danni Suzuki ainda encontra tempo para curtir bons momentos na companhia dos amigos e inspirar seus seguidores.

Só que desta vez ela caprichou: assistiu ao nascer do sol na praia ao lado dos amigos Fernando Cavallaro, Juliana Knust e Barbara Rizzeto, e depois caiu no mar!

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Na legenda do carrossel que reuniu fotos e vídeos na praia, Danni traduziu o dia especial: “A simplicidade que traz tanta felicidade em apenas uma breve manhã! Amo tanto, mas tanto esses momentos”.

A atriz Ju Knust agradeceu: “Mil vezes obrigada por sempre insistir”. Enquanto o amigo Fernando Cavallaro comemorou: “Nascer do sol, marolas, diazão e duas escapadas de prancha realizadas com sucesso! Baita dia”.

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Os seguidores vibraram com as imagens e um deles não economizou no texto para dizer que concordava com a reflexão da apresentadora: “São momentos como esses, junto aos verdadeiros amigos, que nos fazem feliz. Basta um sorriso, um abraço, um olhar profundo e cheio reciprocidade para que algo totalmente humano e real desperte dentro da gente. Talvez seja isso o tal do amor incondicional que todos falam e procuram. A relação entre amigos é uma das mais genuínas e verdadeiras que podem existir. Amigo é irmão que a gente escolhe para compartilhar momentos alegres, tristes, difíceis e prazerosos”.

Confira a publicação:

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O Elevator Pitch Brasil vai ao ar toda terça-feira, às 22h15, e tem reexibição aos domingos, às 21h30, na tela da RECORD NEWS. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades.

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