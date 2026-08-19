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Fundador da ‘Rocha Reformas’ começa bem, mas se atrapalha no meio do pitch e é eliminado

David Rocha apresentou uma escola profissionalizante, mas não convenceu os jurados do ‘Elevator Pitch Brasil’

Elevator Pitch Brasil |Do R7

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No quinto episódio do Elevator Pitch Brasil, David Rocha, fundador da Rocha Reformas, estava em busca de R$ 500 mil para investir numa escola profissionalizante voltada ao setor da construção civil


Apostando em uma dor conhecida do mercado, o empreendedor destacou os desafios enfrentados por quem reforma um imóvel e afirmou: “A reforma, ela está totalmente associada a ter dor de cabeça”. A proposta chamou a atenção dos jurados logo no início da apresentação, com destaque para a forma como o empresário apresentou o problema e a solução oferecida por sua empresa.

Apesar do começo promissor, a apresentação perdeu força antes de trazer informações essenciais sobre o negócio. Ao avaliar o pitch, a jurada Nina Silva destacou que “ele começou perfeitamente, ele veio com a dor”, mas ponderou que “ele deveria já trazer qual entrega que ele já fez, quais os números ele já tem, ou qual o diferencial que ele tem”. 

Sem apresentar esses dados, David não conseguiu a aprovação dos investidores. Após a votação, o empreendedor atribuiu o desempenho ao nervosismo diante das câmeras, mas reforçou que seguirá em busca de apoio para transformar o projeto educacional em realidade.

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