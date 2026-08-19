Marca especializada em bonecas negras leva representatividade à semifinal do 'Elevator Pitch Brasil'

Jozi Beatriz queria presentear uma criança com uma boneca negra, mas não encontrava uma em lugar nenhum. Essa foi a motivação para que a empreendedora fundasse a Aneesa, o primeiro e-commerce especializado em bonecas negras da América Latina. Com o objetivo de promover autoestima e pertencimento desde a infância, as bonecas são utilizadas como ferramentas pedagógicas em escolas.



