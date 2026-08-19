Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Marca especializada em bonecas negras leva representatividade à semifinal do 'Elevator Pitch Brasil'

Jozi Beatriz vai em busca de expansão da produção para a China

Elevator Pitch Brasil |Do R7

  • Google News

Jozi Beatriz queria presentear uma criança com uma boneca negra, mas não encontrava uma em lugar nenhum. Essa foi a motivação para que a empreendedora fundasse a Aneesa, o primeiro e-commerce especializado em bonecas negras da América Latina. Com o objetivo de promover autoestima e pertencimento desde a infância, as bonecas são utilizadas como ferramentas pedagógicas em escolas. 


Nos últimos 12 meses, a empresa faturou mais de R$ 500 mil. Agora, Jozi busca captar R$ 500 mil para centralizar sua produção em uma única fábrica na China, o que deve reduzir custos com importação e aumentar sua margem de lucro. Os titãs compraram a ideia de Jozi, que agora segue para a semifinal do Elevator Pitch Brasil.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • empreendedorismo
  • empresario
  • elevator-pitch-brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.