Americano se torna corintiano ao seguir passos de Ronaldo Fenômeno Dorien, fã dos esportes americanos, visita São Paulo para torcer pelo Corinthians Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conheça a história do americano que se tornou corintiano de coração

Dorien, um americano de Miami, tornou-se torcedor fervoroso do Corinthians após acompanhar a carreira de Ronaldo Fenômeno. Admirador do jogador desde a infância, ele decidiu apoiar o clube brasileiro quando Ronaldo se juntou ao time.

Embora goste dos esportes locais em Miami, Dorien frequentemente viaja para São Paulo para assistir aos jogos do Corinthians. Ele se identifica profundamente com a torcida e a história do clube, afirmando sentir-se parte do “time do povo”. Nas redes sociais, ele compartilha sua paixão como “meu mano gringo”.

Durante uma visita à Arena Corinthians, Dorien registrou sua experiência online, atraindo a atenção de muitos torcedores. Ele expressa o desejo de se mudar para São Paulo para estar mais próximo do time que conquistou seu coração.

Assista ao vídeo - Conheça a história do americano que se tornou corintiano de coração

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!