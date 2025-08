Grêmio apresenta zagueiro Balbuena como novo reforço Tribunal conclui falta de evidências Paquetá Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 22h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 22h00 ) twitter

Grêmio apresenta zagueiro Balbuena como novo reforço

O Grêmio apresentou oficialmente, nesta quarta-feira (30), um novo reforço — o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, de 33 anos. O jogador, que estava no futebol russo, já foi campeão do Brasileirão vestindo a camisa do Corinthians.

E Lucas Paquetá, jogador brasileiro do West Ham, foi oficialmente absolvido das acusações de manipulação de apostas esportivas e má conduta. A investigação começou após a federação inglesa detectar um padrão suspeito em cerca de 60 apostas feitas por pessoas associadas ao atleta no Rio de Janeiro, especialmente na ilha de Paquetá. As apostas estavam relacionadas ao recebimento intencional de cartões amarelos entre novembro de 2022 e agosto de 2023. O tribunal não encontrou evidências suficientes para justificar qualquer punição, resultando na absolvição do jogador.

