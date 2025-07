Lucas Paquetá é absolvido de acusação de manipulação de apostas Justiça inglesa confirma decisão; jogador celebra retorno aos campos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 17h26 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h26 ) twitter

Jogador Lucas Paquetá é inocentado das acusações de envolvimento com o mercado de apostas

A Justiça inglesa absolveu Lucas Paquetá das acusações de envolvimento em manipulação de apostas esportivas. O West Ham, clube do jogador, confirmou a decisão. Paquetá era suspeito de forçar cartões amarelos para beneficiar apostas de seus familiares e amigos na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.

O meia poderia ter sido banido do futebol se condenado, mas sempre declarou sua inocência desde o início das investigações. Após a resolução do caso, ele expressou sua satisfação em retornar aos campos. Recentemente, Paquetá contribuiu com um gol na vitória do West Ham por 2 a 1 contra o Everton em um amistoso realizado em Chicago.

