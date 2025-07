John Kennedy retorna ao Fluminense após passagem pelo México Atacante se junta ao elenco no Rio após marcar gol decisivo na Libertadores de 2023 Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 20h03 (Atualizado em 16/07/2025 - 20h03 ) twitter

John Kennedy retorna ao Fluminense após empréstimo ao Pachuca do México

O atacante John Kennedy está de volta ao Fluminense após um período emprestado ao Pachuca, no México. Já no Rio de Janeiro, ele se reuniu com seus companheiros no elenco tricolor. Kennedy é conhecido por ter marcado o gol que garantiu ao Fluminense o título da Libertadores em 2023.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, sempre teve boas referências sobre Kennedy. O jogador expressou entusiasmo em trabalhar sob seu comando novamente e prometeu à torcida mais maturidade e foco nesta nova fase.

Na próxima quinta-feira (17), o Fluminense enfrentará o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Este jogo será um teste importante para Kennedy e para Renato Gaúcho, que vive um bom momento à frente do time.

O programa Esporte Record News cobre todas as novidades do futebol de segunda a sexta-feira às 18h45.

