Fluminense anuncia Saulo Silva como técnico do futebol feminino

O Fluminense anunciou Saulo Silva como o novo técnico do futebol feminino. O tricolor das Laranjeiras, focado na disputa do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, escolheu Saulo após sua experiência como auxiliar técnico no Al-Qadsiah da Arábia Saudita.



Antes, Saulo passou como preparador físico de Santos, Flamengo e Botafogo. Agora, ele assume uma função nova, desafiadora, mas com experiência no futebol feminino, o que, segundo Matheus Teixeira, apresentador do Elas com a Bola , pode ser uma vantagem. “É uma função nova, diferente, mas a afinidade com a modalidade acaba ajudando nesse processo”, diz Teixeira.



As Guerreiras do Fluzão estavam sem técnico desde a saída de Hoffman Túlio, em junho, após quase três anos no comando. Sob o novo comando de Saulo, o time sonha em repetir as glórias da base, como o vice-campeonato da Série A2 de 2023 e as conquistas na Copinha .



