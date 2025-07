Lucas Moura motiva São Paulo antes de clássico; Richard Ríos é vendido ao Benfica Jogador colombiano deixa Palmeiras por 30 milhões de euros; Lucas inspira vitória tricolor Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 20h08 (Atualizado em 22/07/2025 - 20h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vídeo mostra Lucas motivando equipe do São Paulo antes da vitória sobre o Corinthians

O volante colombiano Richard Ríos foi negociado pelo Palmeiras com o Benfica por 30 milhões de euros, tornando-se uma das maiores vendas do clube. O jogador já está em Portugal para realizar exames médicos e assinar contrato. Do valor da transferência, o Palmeiras receberá cerca de 70%, que será utilizado para reforçar o elenco e fortalecer financeiramente o clube.

Além disso, no último sábado, o São Paulo venceu o Corinthians em um clássico marcado por um discurso motivacional do ídolo Lucas Moura. Mesmo afastado dos gramados devido a lesões, Lucas esteve presente no Morumbi para incentivar seus companheiros com palavras de confiança e determinação antes da partida.

Assista ao vídeo - Vídeo mostra Lucas motivando equipe do São Paulo antes da vitória sobre o Corinthians

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!