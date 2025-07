Flamengo negocia contratação do meia espanhol Saúl Ñíguez

O meio-campista espanhol Saúl Ñíguez , de 30 anos, está próximo de ser anunciado como novo reforço internacional do Flamengo , segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências do futebol mundial.



Revelado pelo Atlético de Madrid , Saúl disputou 19 partidas pela seleção espanhola e também acumulou passagens por Chelsea e Sevilla. O jogador teria aceitado a proposta do clube carioca para um contrato de três temporadas, após não chegar a um acordo com uma equipe da Turquia.



