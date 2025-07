Palmeiras enfrenta Racing Louisville na final da The Women’s Cup Jogadoras americanas destacam experiências culturais em São Paulo Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 20h05 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h05 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Palmeiras disputa a final da The Women's Cup contra o Racing Louisville nesta quinta-feira.

Transmissão ao vivo pela RECORD NEWS a partir das 16h30.

Jogadoras do Racing Louisville visitaram São Paulo e elogiaram a culinária local, especialmente o café.

Ingressos gratuitos disponíveis online e disputa pelo terceiro lugar entre São Paulo e Pachuca também será realizada.

Jogadoras do Racing Louisville falam sobre impressões do Brasil após passearem por São Paulo

O Palmeiras enfrenta o Racing Louisville na final da The Women’s Cup nesta quinta-feira na Arena Barueri, com transmissão pela RECORD NEWS a partir das 16h30. Antes da decisão, as jogadoras do time americano realizaram seu último treino no centro de treinamento do Palmeiras e aproveitaram para explorar São Paulo.

As atletas visitaram pontos turísticos como o bairro da Liberdade e desfrutaram da culinária local, elogiando especialmente o café brasileiro e a comida típica. “O café é tão bom que nem precisei adicionar açúcar”, comentou uma das jogadoras.

A expectativa é alta para o confronto que ocorre às 20h, com ingressos gratuitos disponíveis online. O evento também inclui a disputa pelo terceiro lugar entre São Paulo e Pachuca. A cobertura completa estará disponível na RECORD NEWS.

Assista ao vídeo - Jogadoras do Racing Louisville falam sobre impressões do Brasil após passearem por São Paulo

