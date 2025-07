Frente fria vinda do Sul derruba temperaturas e alerta para chuvas em São Paulo e no Rio de Janeiro

Uma frente fria vinda do Sul do Brasil começou a derrubar as temperaturas em várias cidades do Sudeste nesta semana. No litoral de São Paulo há alerta para chuvas intensas, e o Instituto de Meteorologia ainda prevê risco de alagamentos em diversas áreas do estado.



Na capital, segundo o meteorologista Vitor Takao, a expectativa é de pancadas de chuva nesta sexta-feira (25). “Depois de um início de semana mais quente e seco, na quarta-feira (23) as temperaturas já não subiram tanto, a sensação de frio permaneceu”, afirma.



No Rio de Janeiro , ele destacou que as mudanças se acentuam na quinta (24). “Neste momento começamos a observar mais nuvens no céu e a expectativa é de que as instabilidades comecem a ganhar força, com condições para pancadas de chuva se espalhando ao longo do dia”, pontua.