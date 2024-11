Botafogo goleia rival e dispara na liderança do Campeonato Brasileiro

Em uma exibição de gala pelo Campeonato Brasileiro no Nilton Santos, a equipe do Botafogo goleou no clássico da amizade contra o Vasco, com gols de Luiz Henrique, Savarino e Júnior Santos, aumentando a vantagem para seis pontos contra o segundo colocado, Palmeiras. O São Paulo também anotou três gols fora de casa contra o Bahia, e a equipe do Internacional fez o dever de casa contra o Criciúma — o que manteve os times vencedores na disputa pelo G-4.



Já na Copa Paulista Feminina, a Thayslane, jogadora do Red Bull Bragantino, anotou um hat-trick contra o Santos na primeira partida da final, levando a decisão para Vila Belmiro com uma favorável vantagem para equipe de Bragança Paulista.