‘Unir nações e trazer visibilidade’, diz secretário sobre Campeonato Nacional de Futebol Indígena

Brasília recebe a decisão do primeiro Campeonato Nacional de Futebol Indígena a partir desta sexta-feira (11), no estádio do Bezerrão. A competição, organizada pela Confederação Nacional de Agricultores e Empreendedores Familiares Rurais, contou com 2.700 atletas indígenas divididos em 92 equipes espalhadas pelo Brasil. Os cinco campeões regionais se enfrentam até domingo (13), para decidir quem fica com a taça.



Em entrevista, o secretário de esportes da instituição, Burain Kariri-Sapuya, fala sobre como surgiu a ideia para o campeonato. “Criamos esse projeto no intuito de unir nações, trazer visibilidade para dentro dos nossos territórios, mostrar para o mundo a existência dos povos originários do Brasil e o verdadeiro futebol indígena”, afirma.



