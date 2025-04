Final do inédito Campeonato Nacional de Futebol Indígena consagra campeão do Mato Grosso do Sul

A derrota do Santos para o Fluminense neste domingo (13) custou caro para o técnico Pedro Caixinha, que teve seu desligamento do clube anunciado nesta segunda (14). Além do treinador, também deixam a equipe os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman.



E no domingo também teve decisão do Campeonato Nacional de Futebol Indígena . O Brejão de Nioaque, do Mato Grosso do Sul, ficou com a taça da competição inédita. Na final, a equipe superou a Terra Indígena Ivaí, do Paraná, por 3 a 1, e levou R$ 60 mil como premiação, em disputa que, além do futebol, trouxe a cultura, resistência e força dos povos originários para dentro de campo.



