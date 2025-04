Richard Ríos se desculpa com a torcida após gesto por gol da vitória contra o Cerro Porteño

No jogo desta quarta-feira (9) pela Libertadores, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, mas o clima não foi só de comemoração. O gesto de Richard Ríos após o gol da vitória, pedindo para a torcida se calar, provocou uma série de críticas. Ao deixar a partida, o meia se desculpou.



Já o Flamengo levou zebra na rodada, e perdeu para o Central Córdoba por 2 a 1 no Maracanã, também na quarta. O resultado fez a equipe cair duas posições no grupo C, no que foi a primeira derrota do técnico Felipe Luís no ano de 2025.



