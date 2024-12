Confira os gols da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras na Copinha Feminina 2024

A equipe do Flamengo garantiu sua classificação para a fase eliminatória da Copinha Feminina 2024 após vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras, na tarde desta quinta-feira (5), no estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo. A partida, transmitida pela RECORD NEWS , contou com duas expulsões, sendo Duda a primeira, aos 11 minutos de jogo, e Fabi, aos 30 minutos da segunda etapa. Os gols foram marcados por Mariana, aos 31 minutos do primeiro tempo, e por Ana Papel, no apagar das luzes, nos acréscimos, que ampliou a vitória rubro-negra.