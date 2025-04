Rebeca Andrade vence o Prêmio Laureus e se torna a primeira brasileira a ter o 'Oscar do esporte'

A ginasta Rebeca Andrade recebeu o Prêmio Laureus pela categoria 'Retorno do Ano' nesta segunda-feira (21). Com a conquista, a atleta se tornou a primeira brasileira a receber o troféu, considerado o 'Oscar do esporte'.



Rebeca dedicou a conquista para sua psicóloga, que a ajudou durante a recuperação de uma lesão. No ano passado, a ginasta ganhou duas medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris e se tornou a maior medalhista do Brasil .



