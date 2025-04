SIGA Summit: São Paulo recebe encontro sobre liderança feminina no esporte

A cidade de São Paulo recebe, no próximo dia 12 de maio, o “Siga Summit on Female Leadership in Sport”, um encontro sobre liderança feminina no esporte. Em entrevista, a diretora global da organização, Katie Simmonds, fala sobre casos de assédio e a importância da defesa dos direitos das mulheres no meio esportivo.



Também em terras paulistas, a seleção feminina joga a próxima data Fifa em dois amistosos contra o Japão. O primeiro confronto acontece no dia 30 de maio na Neo Química Arena, na capital. No dia 2 de junho, as equipes se encontram novamente no estádio Cícero de Souza Márques, na cidade de Bragança Paulista.



