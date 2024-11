Contrariando expectativas, Vinícius Jr. não leva prêmio de melhor jogador da temporada

A premiação da Bola de Ouro, da revista francesa France Football, estampou os noticiários esportivos nesta segunda-feira (28). Não pela sua relevância, mas sim pelo boicote feito pela equipe do Real Madrid, que foi eleito o melhor clube do mundo — junto de Carlo Ancelotti, treinador dos merengues eleito o melhor comandante da temporada — e não compareceu à cerimônia, em decorrência da não-premiação de Vinícius Júnior como melhor jogador desta temporada .



Além desta cerimônia, a noite de segunda-feira promete muitas emoções aos torcedores brasileiros, com os jogos entre Corinthians e Cuiabá, e Vasco e Bahia, válidos pela 31ª rodada do Brasileirão. Outra coincidência marcou o Esporte Record News de hoje, pois os treinadores do RB Bragantino, Juventude e da equipe inglesa do Manchester United foram demitidos.