Taubaté vence Realidade Jovem na abertura da segunda rodada do Paulistão Feminino; veja o gol

Na tarde desta quarta-feira (14), Taubaté e Realidade Jovem abriram a segunda rodada do Paulistão Feminino . O jogo estava equilibrado até os minutos finais, quando Cacau recebeu belo passe e encobriu a goleira. É a primeira vitória do Taubaté, que chega aos 3 pontos e cola no pelotão de elite. O Realidade Jovem segue sem pontuar na competição.